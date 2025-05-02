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Вальнес: россиянам надо перестать валять дурака, и тогда они смогут вернуться на лыжню

Вальнес: россиянам надо перестать валять дурака, и тогда они смогут вернуться на лыжню
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Чемпион Олимпиады-2022 в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Здесь двоякая ситуация: с одной стороны, мы скучаем по россиянам, по соперничеству с ними. С другой стороны, наша позиция по поводу мировой политики не изменилась. У нас ведь нет никакой власти насчёт этого, так что нам остаётся только ждать. Но лучшее для всех было бы, если бы они прекратили СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Просто и понятно. Им надо перестать валять дурака, и тогда они смогут вернуться на лыжню.

Я не тот человек, чтобы много рассуждать об этом. Многие говорят, что нужно разделять спорт и политику, но ведь россияне сами намешали всё в кучу, раздавая спортсменам военные звания»,— приводит слова Вальнеса Dagbladet.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за санкций FIS.

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