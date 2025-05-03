Норвежский лыжник Йенссен: нет сомнений, что россияне сделают спорт более захватывающим

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен высказался о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«Я особо об этом не задумывался. Однако мнения федераций несколько неоднозначны. Это политика. Меня очень интересует сельскохозяйственная политика, но в остальном я хожу по тонкому льду.

Вопросы про Россию совершенно уместны. Я понимаю, что, вероятно, не так уж и далеко до того, что россиянам тоже разрешат участвовать, поэтому меня не удивляет, что эта тема поднимается. Что касается спорта, то нет сомнений, что россияне сделают его более захватывающим, поскольку Норвегия доминирует», — приводит слова Йенссена Dagbladet.