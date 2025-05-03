Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский лыжник Йенссен: нет сомнений, что россияне сделают спорт более захватывающим

Норвежский лыжник Йенссен: нет сомнений, что россияне сделают спорт более захватывающим
Комментарии

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен высказался о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«Я особо об этом не задумывался. Однако мнения федераций несколько неоднозначны. Это политика. Меня очень интересует сельскохозяйственная политика, но в остальном я хожу по тонкому льду.

Вопросы про Россию совершенно уместны. Я понимаю, что, вероятно, не так уж и далеко до того, что россиянам тоже разрешат участвовать, поэтому меня не удивляет, что эта тема поднимается. Что касается спорта, то нет сомнений, что россияне сделают его более захватывающим, поскольку Норвегия доминирует», — приводит слова Йенссена Dagbladet.

Материалы по теме
Харальд Амундсен высказался о ситуации вокруг отстранения российских спортсменов
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android