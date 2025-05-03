Амундсен: думаю, что россияне не должны участвовать в соревнованиях ни в каком виде спорта

Обладатель Кубка мира по итогам сезона-2024/2025, чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен считает, что российским спортсменам во всех видах спорта не следует принимать участие в соревнованиях из-за ситуации в Украине.

«Я вижу, что в нескольких других видах спорта участвуют россияне. Теннис — это мировой вид спорта, в нём участвуют российские игроки, а на трибунах присутствуют знаменитости.

Это немного странно, что это допускается, когда они не могут соревноваться в лыжных гонках. Пока продолжается СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), думаю, что они не должны участвовать в соревнованиях ни в каком виде спорта», — приводит слова Амундсена Dagbladet.