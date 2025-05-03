Бородавко: если Клебо выступит за Россию, он будет персоной нон грата в Норвегии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова пятикратного олимпийского чемпиона, 15-кратного чемпиона мира Йоханнеса Клебо о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Ещё год-два назад я негативно относился к подобным высказываниям Клебо и других иностранцев. Стоит вспомнить, что некоторые иностранные спортсмены, когда высказывали своё честное мнение о россиянах, выступали за Россию, моментально были изгнаны из международных организаций, национальных федераций, и сейчас они пребывают нигде.

От норвежских спортсменов местные власти требуют, чтобы они все выступали единым фронтом, чтобы все говорили одно и то же, критиковали русских. Но это не говорит о том, что это 100 процентов их честное мнение. Они находятся под серьёзным давлением, тем более такой мировой лидер, как Клебо. К его мнению прислушиваются многие.

Если Клебо будет высказывать позицию, не единую с государственной линией Норвегии, то есть за российских спортсменов в нынешней ситуации, естественно, он будет персоной нон грата в своей стране», — приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за санкций FIS.