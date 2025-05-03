Стали известны места проведения первых сборов российских лыжников в сезоне-2025/2026

Подготовка к олимпийскому сезону у сборной России по лыжным гонкам начнётся с 6 мая 2025 года. В этот день стартуют тренировочные сборы национальной команды. Это следует из единого календарного плана сборной.

Группа Егора Сорина проведёт первое тренировочное мероприятие в турецком Белеке с 6 по 16 мая. Группа Юрия Бородавко первый сбор также проведёт в Турции, но в Кемере, с 10 по 25 мая.

Группа Олега Перевозчикова первый сбор проведёт в Кисловодске с 16 по 26 мая. Там же будут тренироваться молодёжная группа Петра Седова и Андрея Нутрихина (с 15 мая по 3 июня), а также юниорская команда Александра Кравченко и Артемия Гельманова (с 15 по 31 мая).