«В последние годы мы пропускали море». Бородавко — о первом сборе лыжников сборной России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о задачах его группы на первом тренировочном сборе в Турции.

«Планируется, что вся группа без исключения поедет в Турцию. Самая главная задача этого сбора – оздоровление спортсменов. В последние годы мы пропускали море, и это, к сожалению, негативно сказывалось на здоровье спортсменов, было много заболеваний. Поэтому решили провести такой полноценный оздоровительно-втягивающий сбор. В том местечке, где мы будем, все условия для велотренировок, хороший тренажёрный зал, игровые площадки, бассейны, отличные маршруты для кроссов и кросс-походов и достаточно тёплое море уже в это время года. Велосипеды мы повезём с собой. Две недели – достаточный срок для того, чтобы восстановить кондиции, привести в норму опорно-двигательный аппарат и начать аэробную работу», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Группа Юрия Бородавко первый сбор проведёт в Кемере (Турция) с 10 по 25 мая.