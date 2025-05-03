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Егор Сорин рассказал, почему его группа проведёт тренировочный сбор в Турции

Егор Сорин рассказал, почему его группа проведёт тренировочный сбор в Турции
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о том, как спортсмены его группы проведут тренировочный сбор в турецком Белеке с 6 по 16 мая.

«Мы вновь поедем в Белек, но в другой отель, не в тот, что в прошлом году. У нас будут более хорошие условия. Почему именно Турция? Там уже достаточно тепло, можно и в море купаться. Но самая главная причина – отличные условия для длительных велосипедных тренировок.

В прошлом году мы попробовали такую схему – нам понравилось. 10 дней — достаточно для сбора на море, чтобы втянуться в работу после отпуска. Ранее мы использовали такую практику с группой Маркуса Крамера, когда начинали подготовку к сезону на Мальорке – после таких сборов гораздо легче начинать уже серьёзную работу.

Планируем, что в сборе примут участие все спортсмены группы, за исключением Вероники Степановой. Посоветовались с самой спортсменкой и решили, что пока ей лучше находиться рядом с ребёнком. Сейчас нет необходимости в дальних перелётах и переездах. Татьяна Сорина примет участие в первом сборе, небольшие ограничения ей не помешают», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сориным.

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