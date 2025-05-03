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19-летний Алвар Мюльбак отказался от места в сборной Швеции

19-летний Алвар Мюльбак отказался от места в сборной Швеции
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19-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак отказался от места в сборной Швеции по лыжным гонкам. Он подписал контракт с командой Lager157 на два года и планирует сосредоточиться на лыжных марафонах.

«Пришёл к выводу, что нашёл себе занятие по душе – и это гонки на длинные дистанции, вместе с Lager157. Мы не закрываем двери [для Олимпиады-2026], но это и не цель. Цель — взять жёлтую майку, или чтобы кто-то из команды сделал это. Но, конечно, если нас отберут на Олимпиаду, мы поедем, но это не цель», — приводит слова Мюльбака SVT.

В марте 2025 года Мюльбак стал самым молодым победителем марафона «Васалоппет» в истории. Он дебютировал в «Васалоппете» в 2023 году, а затем получил разрешение на участие в соревнованиях в возрасте 16 лет. Тогда он финишировал восьмым. В прошлом году Мюльбак также принимал участие в этом соревновании и занял третье место.

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