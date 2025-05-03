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«Я смотрю в будущее». Клебо — о желании стать самым титулованным лыжником на ЧМ и ОИ

«Я смотрю в будущее». Клебо — о желании стать самым титулованным лыжником на ЧМ и ОИ
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Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо высказался о желании стать самым титулованным лыжником по количеству побед на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Я смотрю в будущее. Пока это приносит радость, я в деле, а это самое весёлое. Чемпионат мира в Фалуне не за горами, а в 2030 году во французских Альпах пройдут Олимпийские игры, но я не могу думать слишком далеко вперёд. Сейчас мне нужно наметить новый курс. Он начинается с Олимпийских игр в следующем году», — приводит слова Клебо VG.

Напомним, сейчас оба рекорда принадлежат Марит Бьорген. Она является восьмикратной олимпийской чемпионкой и 18-кратной чемпионкой мира.

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