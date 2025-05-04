«Не обращаю внимания». Коростелёв — о словах Клебо про возвращение России на Кубок мира

Действующий обладатель Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв заявил, что не обращает внимание на высказывания 15-кратного чемпиона мира норвежца Йоханнеса Клебо относительно возвращения российских лыжников на международные соревнования.

— Высказывание Клебо, который не хочет видеть россиян, видели?

— Видел. Ничего в его словах не поменялось, и ничего сверхъестественного тут не вижу. Отношусь к этому совершенно спокойно, не обращаю внимания.

— Всё нужно решать на лыжне, а не пикировками в СМИ?

— Всё верно, — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

Российские лыжники не принимают участия в соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года.