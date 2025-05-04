«Не обращаю внимания». Коростелёв — о словах Клебо про возвращение России на Кубок мира

Действующий обладатель Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв заявил, что не обращает внимание на высказывания 15-кратного чемпиона мира норвежца Йоханнеса Клебо относительно возвращения российских лыжников на международные соревнования.
— Высказывание Клебо, который не хочет видеть россиян, видели?
— Видел. Ничего в его словах не поменялось, и ничего сверхъестественного тут не вижу. Отношусь к этому совершенно спокойно, не обращаю внимания.
— Всё нужно решать на лыжне, а не пикировками в СМИ?
— Всё верно, — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».
Российские лыжники не принимают участия в соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года.