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Отец Большунова рассказал, как узнал о прямом попадании снаряда в свой дом в Подывотье

Отец Большунова рассказал, как узнал о прямом попадании снаряда в свой дом в Подывотье
Александр Большунов
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Отец российского лыжника Александра Большунова поделился тем, как узнал о попадании снаряда в свой дом в Подывотье Брянской области.

«Последний раз я был в Подывотье в конце ноября прошлого года, после этого уже не ездил. Там началась охота за машинами. Специально дронами машины отлавливают и атакуют. И дома палят практически каждый день. Когда я там был последний раз, ещё как-то можно было, осторожно, конечно, но добраться до дома, сделать какие-то дела и уехать. Сейчас же там творится беспредел. Страдают мирные люди. Воевать нужно с равными, а не с беззащитным мирным населением, которое не может ничем ответить.

О том, что горит дом, я узнал от родителей жены, которые до сих пор там, в Подывотье. Моих давно уж нет на этом свете. Так вот, они позвонили, сказали, что дом горит, прямое попадание снаряда было», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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