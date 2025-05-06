Большунов-старший назвал причину, по которой Александр провёл неоднозначный сезон

Александр — отец российского лыжника, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова — оценил выступления сына в сезоне-2024/2025.

«Объективно, я понимал, в каком он состоянии. Ковид, потом повторно. Я и ему говорил, что болезни бесследно не проходят, а организм у каждого по-своему борется. Многие говорили, что у Саши мотивация не та, ему неинтересно. Согласен, он хочет выступать со всеми сильнейшими в мире. Но сезон у него получился таким не из-за мотивации, а из-за проблем со здоровьем.

Волнообразное состояние – одну гонку проведёт на высоком уровне, а на следующей уже не может выдать то, что хотелось бы видеть. Мы с ним говорили, я убеждал, что, как только здоровье будет в норме, он сразу поймёт, что всё в плане тренировочной работы делал правильно. Вообще, хотелось бы всех спортсменов видеть на гонках в полном порядке и здоровыми. Тогда можно объективно утверждать, что победил сильнейший», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.