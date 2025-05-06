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Большунов-старший рассказал, как его сын отреагировал на новость о сгоревшем доме

Большунов-старший рассказал, как его сын отреагировал на новость о сгоревшем доме
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Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказал о реакции сына на новости о сгоревшем доме в селе Подывотье Севского района Брянской области.

– Саша как отреагировал на то, что случилось?
– Как только я сам узнал, позвонил ему. Я просто не мог не позвонить. Рассказал, что дома больше нет. Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми? Я не буду говорить те слова, которые вертятся на языке. Пусть это останется на их совести, если она есть.

– Сын предложил помощь?
– Да тут слова не нужны, мы даже не разговариваем на темы помощи или чего-то такого. Если помощь понадобится, она будет оказана немедленно без лишних слов. Это само собой разумеется, — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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