Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Нужно уходить вовремя». Отец Большунова ответил на вопрос о завершении карьеры сына

«Нужно уходить вовремя». Отец Большунова ответил на вопрос о завершении карьеры сына
Александр Большунов
Аудио-версия:
Комментарии

Отец российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова высказался о возможном завершении карьеры сына в случае недопуска на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

– Александр не говорил о том, что может уйти из спорта, если не будет допуска на Олимпиаду?
– Саша так не говорил, но, если так случится, я сам считаю, что ему нужно будет заняться чем-то другим. С любого дела нужно уходить вовремя. Если нет планки, к которой нужно стремиться, зачем опять это однообразие? Если нет той работы, которую ты любишь и ценишь, которой ты отдаёшься целиком и полностью, о которой ты думаешь день и ночь, если нет и уже не будет той вершины, на которую можно подняться, нужно заканчивать. И если Саша примет такое решение, я его полностью поддержу, — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Сашу уже многие списали. Это было некрасиво». Интервью с Большуновым-старшим
Эксклюзив
«Сашу уже многие списали. Это было некрасиво». Интервью с Большуновым-старшим
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android