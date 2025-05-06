«Нужно уходить вовремя». Отец Большунова ответил на вопрос о завершении карьеры сына

Отец российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова высказался о возможном завершении карьеры сына в случае недопуска на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

– Александр не говорил о том, что может уйти из спорта, если не будет допуска на Олимпиаду?

– Саша так не говорил, но, если так случится, я сам считаю, что ему нужно будет заняться чем-то другим. С любого дела нужно уходить вовремя. Если нет планки, к которой нужно стремиться, зачем опять это однообразие? Если нет той работы, которую ты любишь и ценишь, которой ты отдаёшься целиком и полностью, о которой ты думаешь день и ночь, если нет и уже не будет той вершины, на которую можно подняться, нужно заканчивать. И если Саша примет такое решение, я его полностью поддержу, — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.