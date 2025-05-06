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«Надо посмотреть не только на соперника, но и на себя». Отец Большунова ответил Устюгову

«Надо посмотреть не только на соперника, но и на себя». Отец Большунова ответил Устюгову
Александр Большунов
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Отец российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова ответил Сергею Устюгову. Два российских спортсмена устроили перепалку в минувшем сезоне.

«Что касается того, как сделать, чтобы не полыхало… Да не надо просто раздувать и задавать вопросы, которые накаляют ситуацию. Ну и ещё посмотреть не только на соперника, но и на себя – да, пусть Большунов плохой, но и во мне что-то есть, я тоже бываю не самым хорошим. А в понимании Сергея Саша всегда плохой, а он всегда хороший. Так не бывает. У всех свои недостатки. Решил зарыть топор войны – надо зарыть, а не просто говорить об этом. Давайте все вопросы в честной борьбе на лыжне решать», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Что случилось между Большуновым и Устюговым?
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