Отец Большунова: бегать против сильнейших в стране и в мире — это совершенно разные вещи

Отец российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова рассказал об отличиях российских и международных соревнований.

«Есть монотонность. Ты на каждую гонку выходишь с одними и теми же ребятами, досконально их изучил, ничего не меняется. А хочется же бороться абсолютно со всеми лучшими и побеждать их. Вот тогда будет запредельная мотивация, я думаю. Кто бы что ни говорил, но Кубок мира, чемпионат мира – это совсем другой уровень по сравнению с Кубком и чемпионатом России. Бежать против сильнейших в мире и против сильнейших в своей стране – совершенно разные вещи», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.