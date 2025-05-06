«Это место силы». Отец Большунова рассказал о желании восстановить свой сгоревший дом

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, заявил, что вернётся в дом в Брянской области, который сгорел в результате прилёта снаряда.

«Скоро будет два года, как мы переехали в дом в пригороде Брянска, это 170 км от нашего села. Относительно безопасно сейчас. Конечно, по сравнению с Подывотьем – небо и земля. Я ведь даже после прилёта снаряда во двор в 2023-м никак не мог уехать, но меня уговорили. Мне есть для кого жить.

Может, грубовато выражусь, но человек такая скотина, что привыкает ко всему. Так и мы привыкли, и даже Фалун (немецкая овчарка Большуновых. – Прим. «Чемпионата»). Но для меня родной дом ничто не заменит, я душой и сердцем там был, есть и буду. Там всё, вся жизнь, детство, юность, зрелые годы, погост, где лежат родители. Я по-любому туда вернусь. И, если буду твёрдо уверен в том, что больше никаких прилётов, конечно, постараюсь вновь что-то сделать. Это место силы, место рождения нашей семьи», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.