Отец Большунова: какие же люди глупости говорили в эфире и писали в СМИ. Это некрасиво

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, высказался о критике своего сына в СМИ в сезоне-2024/2025.

«Самое главное, что Саша нашёл себя, пришёл в форму и понял, на что он способен. Это было очень важно, так как его многие списали. Какие же глупости люди говорили в эфире и писали в СМИ. Господи, да чем же люди думали, прежде чем утверждать такое? Любого, кто неудачно проведёт гонку, можно оправдать, но не Александра. Он оступился? Припомним ему все прегрешения за карьеру, даже те, которых не было. Порой ведь и комментаторы так себя вели. Это было некрасиво», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.