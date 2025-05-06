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Отец Большунова: норвежские журналисты всё понимают, но пишут только о том, что им выгодно

Отец Большунова: норвежские журналисты всё понимают, но пишут только о том, что им выгодно
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Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, высказался об упоминании своего сына в норвежских СМИ.

– Большунов норвежцам очень интересен. Они же хотят знать, в какой он форме, чем живёт, что думает. Да и они понимают, что гораздо интереснее, когда соревнуются между собой все сильнейшие. Тогда будет настоящий ажиотаж.

– Вы с норвежскими журналистами недавно общались. Пригласили бы их в Россию, пусть своими глазами на всё посмотрели бы.
– Куда они приедут? Всё они прекрасно знают и понимают. Но пишут только о том, что им выгодно преподнести. А что невыгодно – зачем им об этом писать? — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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