Отец Александра Большунова высказался о результатах Йоханнеса Клебо в отсутствие россиян

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, оценил выступления норвежца Йоханнеса Клебо в отсутствие российских лыжников.

– Вы следили за международным сезоном? Что можете сказать про Йоханнеса Клебо – он стал сильнее с тех пор, как бегал против Александра Большунова?

– Если честно, я не смотрел ни одной гонки. А делать какие-то сравнения можно только в очной борьбе. В противном случае это глупость.

– Но результаты Йоханнеса в прошедшем сезоне впечатляют?

– Он показал то, что и должен был. Конечно, никто потом и не вспомнит, что россиян не было, но не учитывать это тоже странно. Знаете, я уважаю честную борьбу, когда всё решается на трассе. А когда кого-то не допускают, а они это ещё и одобряют, это странно, — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.