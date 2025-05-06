Алина Пеклецова: Большунов — пример человека, который полностью отдаётся своему делу

19-летняя российская лыжница Алина Пеклецова призвала молодых спортсменов равняться на трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

– За сильную волю к победе некоторые сравнивают тебя с Александром Большуновым. Как ты относишься к этому лыжнику, кстати, тоже бывшему студенту (теперь аспиранту) ПГУ?

– С Александром Большуновым мы часто пересекаемся на сборах, тренируемся в сборной России. Для меня он – пример человека, который полностью отдаётся своему делу, он – главный профессионал в лыжных гонках в России. На Александра Большунова нужно равняться всем молодым лыжникам страны, — приводит слова Пеклецовой ИА «Пенза-Пресс».