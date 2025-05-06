Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

19-летняя Пеклецова рассказала, почему стала «Царицей горы» и «Самой дерзкой лыжницей»

19-летняя Пеклецова рассказала, почему стала «Царицей горы» и «Самой дерзкой лыжницей»
Аудио-версия:
Комментарии

19-летняя российская лыжница Алина Пеклецова рассказала, почему по итогам сезона на Кубке России ей присвоили неофициальный титул «Царица горы», а болельщики вручили майку «Самая дерзкая лыжница».

«Я второй год подряд выигрываю 10-километровую гонку свободным стилем. Последние два километра лыжня шла в гору, причём угол наклона доходил почти до 40 градусов. Видимо, это и способствовало получению титула «Царица горы».

А что касается такой необычной майки, то она больше интересна для зрителей, а не для спортсменов. «Самой дерзкой лыжницей» меня назвали, наверное, потому, что по результатам трёх гонок я хорошо отыграла отставание в гонке преследования и сумела обойти лидеров. А вообще на трассе стараюсь с уважением относиться к другим спортсменам, но в то же время никого не бояться и просто делать то, что умею», — приводит слова Пеклецовой ИА «Пенза-Пресс».

Материалы по теме
Алина Пеклецова: Большунов — пример человека, который полностью отдаётся своему делу
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android