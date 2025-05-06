19-летняя Пеклецова рассказала, почему стала «Царицей горы» и «Самой дерзкой лыжницей»

19-летняя российская лыжница Алина Пеклецова рассказала, почему по итогам сезона на Кубке России ей присвоили неофициальный титул «Царица горы», а болельщики вручили майку «Самая дерзкая лыжница».

«Я второй год подряд выигрываю 10-километровую гонку свободным стилем. Последние два километра лыжня шла в гору, причём угол наклона доходил почти до 40 градусов. Видимо, это и способствовало получению титула «Царица горы».

А что касается такой необычной майки, то она больше интересна для зрителей, а не для спортсменов. «Самой дерзкой лыжницей» меня назвали, наверное, потому, что по результатам трёх гонок я хорошо отыграла отставание в гонке преследования и сумела обойти лидеров. А вообще на трассе стараюсь с уважением относиться к другим спортсменам, но в то же время никого не бояться и просто делать то, что умею», — приводит слова Пеклецовой ИА «Пенза-Пресс».