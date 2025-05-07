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Юлия Чепалова стала председателем Федерации лыжных гонок республики Марий Эл

Юлия Чепалова стала председателем Федерации лыжных гонок республики Марий Эл
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заняла пост председателя Федерации лыжных гонок республики Марий Эл.

«Всем добрый день! Рада представиться! С сегодняшнего дня возглавила Федерацию лыжных гонок республики Марий Эл. Работаем! Едем дальше!» – сообщила Чепалова на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что кандидатуру Чепаловой на пост председателя рекомендовал министр спорта Марий Эл Сергей Мухортов. 48-летняя Юлия становилась олимпийской чемпионкой на Играх в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и в Турине-2006. Также она дважды выигрывала гонки на чемпионатах мира и побеждала в общем зачёте Кубка мира сезона-2000/2001.

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