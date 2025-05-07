Юлия Чепалова стала председателем Федерации лыжных гонок республики Марий Эл

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заняла пост председателя Федерации лыжных гонок республики Марий Эл.

«Всем добрый день! Рада представиться! С сегодняшнего дня возглавила Федерацию лыжных гонок республики Марий Эл. Работаем! Едем дальше!» – сообщила Чепалова на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что кандидатуру Чепаловой на пост председателя рекомендовал министр спорта Марий Эл Сергей Мухортов. 48-летняя Юлия становилась олимпийской чемпионкой на Играх в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и в Турине-2006. Также она дважды выигрывала гонки на чемпионатах мира и побеждала в общем зачёте Кубка мира сезона-2000/2001.