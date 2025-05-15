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Сборная Швеции назвала лыжников, которые уже обеспечили себе попадание на ОИ-2026

Сборная Швеции назвала лыжников, которые уже обеспечили себе попадание на ОИ-2026
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Сборная Швеции по лыжным гонкам обнародовала список спортсменов, которые уже обеспечили себе место в составе национальной команды на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает SVT.

Путёвку на Игры-2026 получили пять лыжников: двое мужчин и три женщины.

Мужчины: Эдвин Ангер, Вильям Порома.
Женщины: Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг.

Напомним, на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2025 в Тронхейме ((Норвегия) сборная Швеции заняла второе общекомандное место в медальном зачёте, завоевав шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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