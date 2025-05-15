Сборная Беларуси по лыжным гонкам объявила состав на сезон-2025/2026

Пресс-служба сборной Беларуси по лыжным гонкам обнародовала состав на предстоящий сезон-2025/2026. В основную национальную команду в олимпийском сезоне вошли семь лыжников: трое мужчин и четыре женщины.

Мужчины: Роман Елётнов, Алексей Губенко, Даниил Синькевич.

Женщины: Анна Королёва, Анна Мачехина, Елизавета Пинчук, Алина Буйницкая.

Главный тренер сборной — Инна Козлова, в тренерский штаб также вошли Илья Романенко и Олег Быковских.

Напомним, в марте 2022 года российские и белорусские лыжники были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Спортсмены из Беларуси участвуют во внутрироссийских турнирах.