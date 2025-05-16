Норвежский журналист: Йохауг стоит принять решение о продолжении карьеры как можно скорее

Эксперт норвежского телеканал TV2 Петтер Скинстад высказался о неопределённости в карьере четырёхкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира лыжницы Терезе Йохауг. Ранее спортсменка заявила, что ещё не приняла решение о продолжении выступлений.

«Ей стоит принять решение как можно скорее и не брать на себя слишком многого вне спорта. У Терезе, как и у всех, только 24 часа в сутках. Её соперницы не тратят время на лишние вещи, а если она сама будет распыляться, то не сможет тренироваться столько, сколько хочет, и не сможет нормально отдыхать. Чем раньше она скажет «да», тем раньше сможет начать работу над тем, на чём «погорела» этой зимой. Её техника классикой не была такой хорошей, как раньше, а двухшажный ход не приносил нужного результата. На спусках же она была слишком осторожной. Ей также не хватает некоторых тактических инструментов.

У Терезе осталось совсем немного времени, если она действительно хочет завоевать олимпийское золото. Стоит учитывать, что многие её соперницы сейчас находятся в своём золотом возрасте. И нет никаких причин полагать, что в следующем году они станут слабее», — приводит слова Скинстада TV2.