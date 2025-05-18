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Линн Сван — о сотрясении мозга перед ЧМ-2025: просто старалась пережить тот день

Линн Сван — о сотрясении мозга перед ЧМ-2025: просто старалась пережить тот день
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Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван рассказала, как справлялась после сотрясения мозга, полученного перед началом чемпионата мира — 2025 в Тронхейме.

«Сначала мне было настолько плохо, что я просто старалась пережить тот день. Но довольно быстро я стала радоваться тому, что с моей семьёй, близкими людьми или в машине по дороге на ЧМ ничего не случилось. Именно этот образ я держала в голове на пути к выздоровлению. Я избежала многих других бед, которые случаются с людьми», — сказала Сван в интервью SVT.

27 февраля Линн Сван упала на тренировке в Тронхейме за день до спринта на чемпионате мира 2025 года и ударилась головой. У неё было подтверждено сотрясение мозга, и шведка покинула турнир ещё до его начала.

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