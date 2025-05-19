Вяльбе ответила, верит ли, что российским лыжникам предоставят уайлд-кард на Олимпиаду

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, будет ли на грядущем конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) обсуждаться вопрос возвращения представителей России на соревнования под эгидой организации.

— 13 июня будет конгресс FIS. Включён ли вопрос о возвращении россиян в повестку?

— Нет, в повестке дня этого вопроса нет.

— Вы верите, что нам могут дать уайлд-кард на Олимпиаду?

— Я ничего не знаю, так как не работаю в МОК, а решает он. Не знаю, чем МОК сейчас занимается. По-моему, МОК не обсуждает вопрос возвращения россиян на Олимпиаду, потому что в июне новый президент вступит в должность. Мне кажется, что это всё решается даже не на уровне МОК, —приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Российские лыжники не выступают на турнирах под эгидой FIS с 2022 года из-за ситуации на Украине.