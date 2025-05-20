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Коростелёв: определённо верю, что Олимпиада-2026 для меня случится. Желаю себе медаль

Коростелёв: определённо верю, что Олимпиада-2026 для меня случится. Желаю себе медаль
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Двукратный чемпион мира среди юниоров, действующий обладатель Кубка России российский лыжник Савелий Коростелёв признался, что верит в возможность выступить на грядущих Олимпийских играх – 2026 в Италии.

В данный момент российские лыжники не допущены до участия в турнирах под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). FIS наряду с Международным союзом биатлонистов (IBU) пока не делает шагов по возвращению россиян на международную арену.

«Почти у каждого спортсмена Олимпиада — главный старт в карьере. Конечно, чувствую важность предстоящего сезона. Нужно продолжать делать свою работу. Определённо верю, что Италия для меня случится. Поэтому в новом сезоне желаю себе самого главного — олимпийской медали.

Слежу за иностранными спортсменами. Тяжело оценивать уровень, но в конкретных гонках хотелось бы бороться за топ-6, топ-3. Сравнивать — необъективно, поскольку разная трасса, снег, всё совершенно разное», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

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