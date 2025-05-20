Терезе Йохауг сообщит решение по участию в Олимпиаде-2026 на следующей неделе

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг объявит решение относительно участия в предстоящем олимпийском сезоне-2025/2026 в понедельник, 26 мая. Об этом сообщает VG.

В конце апреля был объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам. Йохауг не вошла в списки, но в руководстве команды оставили для неё место в случае продолжения карьеры.

Терезе Йохауг завершала карьеру в 2022 году, однако через два года вернулась в спорт ради домашнего чемпионата мира — 2025, который проходил в Тронхейме. Она не сумела выиграть золотых медалей.

Олимпийские игры 2026 года пройдут на трассах итальянского Валь-ди-Фьемме с 7 по 22 февраля.