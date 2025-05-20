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«Жигули» покупать не хочу». Вяльбе сравнила российские лыжи с отечественным автопромом

«Жигули» покупать не хочу». Вяльбе сравнила российские лыжи с отечественным автопромом
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Президент ФЛГР Елена Вяльбе выступила с критикой отечественных лыж, сравнив их с российским автопромом.

«Что касается лыж, мы находимся на достаточно низком уровне. Для 99% фирм лыжи делаются в одной стране — Франции. Сделать «Боинг» хорошо, но нужно понять, что мы хотим конкретно. Хочу сказать честно, «Жигули» я себе покупать не хочу. Она (машина) ещё не готова. Давайте будем честны. Есть что-то, что мы будем разрабатывать ещё долгие годы», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт» со ссылкой на заседание в Госдуме.

Сегодня, 20 мая, в Госдуме проходил круглый стол на тему «О текущем состоянии импортозамещения в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации: проблемы и перспективы».

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