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«Нищеброды за 140 тысяч рублей». Губерниев — на слова Вяльбе о низких зарплатах лыжников

«Нищеброды за 140 тысяч рублей». Губерниев — на слова Вяльбе о низких зарплатах лыжников
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента ФЛГР Елены Вяльбе о низких зарплатах российских лыжников.

— Елена Валерьевна лукавит. Федерация лыжных гонок России сидит на спонсорских деньгах и деньгах единого регулятора. И у меня такой маленький вопрос: они, конечно, не футболисты и хоккеисты, но 140 тысяч у нас уже считается маленькой зарплатой, если смотреть по стране?

Мне кажется, или Елена Валерьевна заелась, или она не ведает, что творит. Я считаю, что ей лучше рот закрыть, если честно, и помолчать. Потому что каждым высказыванием она показывает свою полную некомпетентность. Не надо сравнивать с футболистами, это неблагодарное дело.

Но Саша Большунов чувствует себя очень хорошо. У него есть рекламные контракты, линия одежды выходит, помимо призовых. У него всё нормально. То есть за Сашу мы не переживаем. Но я переживаю за Елену Валерьевну, потому что ей с такими высказываниями нужно сложить с себя полномочия и не позориться.

Саша Большунов бегает за Республику Татарстан. Думаю, что его зарплата значительно больше 140 тысяч, как представителя региона. А до этого он выступал за Архангельск, где ему платили баснословную зарплату и прекрасные призовые. Обсуждать сейчас 140 тысяч от ЦСП Большунову, который зарабатывает в разы больше, может только недальновидный и недалёкий руководитель.

Мне кажется, стыдно говорить такие вещи, Елена Валерьевна. Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят. Ну окей, шикарно живёте. Федерация лыжных гонок России — богатая федерация. И больше того, давайте мы сейчас честно скажем, Елена Валерьевна Вяльбе получает две зарплаты, как президент федерации и как главный тренер, при этом она никогда никого не тренировала. Она получает деньги с ЦСП как тренер, а она кого‑нибудь тренирует? Нет. Поэтому кто бы что говорил, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее Вяльбе заявила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) получает 140 тысяч рублей в месяц и только за счёт рекламы у него есть возможность получить «нормальные деньги». Она отметила, что лыжники, в отличие от футболистов и хоккеистов, вынуждены «считать каждую копейку».

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