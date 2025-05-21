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«Для меня это оскорбление со стороны Вяльбе». Большунов — о словах главы ФЛГР про зарплату

«Для меня это оскорбление со стороны Вяльбе». Большунов — о словах главы ФЛГР про зарплату
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе относительно своей зарплаты.

«В первую очередь я никому никогда не жаловался и вообще не знаю, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Когда мне сказали, что вышло такое интервью, я очень сильно удивился. Для меня это как какое‑то оскорбление со стороны Елены Вяльбе.

Потому что когда ты на самом деле этого не говоришь, а президент федерации ставит тебя в пример… Вопросы к ней, почему она говорит про меня, а не про того человека, который на самом деле жалуется. В остальном же, я без комментариев», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Ранее Вяльбе заявила, что Большунов в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) получает 140 тысяч рублей в месяц и только за счёт рекламы у него есть возможность получить «нормальные деньги». Она отметила, что лыжники, в отличие от футболистов и хоккеистов, вынуждены «считать каждую копейку».

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