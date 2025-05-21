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«Нафиг ему нужны сильные соперники?» Елена Вяльбе — о словах Клебо про россиян

«Нафиг ему нужны сильные соперники?» Елена Вяльбе — о словах Клебо про россиян
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о словах 15-кратного чемпиона мира норвежца Йоханнеса Клебо относительно потенциального возвращения сборной России на международные соревнования.

— Клебо недавно высказывался против возвращения россиян. Как реагируете на подобные заявления?
— Честно скажу, любой нормальный спортсмен хочет выигрывать. Он сейчас может не напрягаться, нафиг ему нужны сильные соперники?

— То есть позицию Клебо в плане конкуренции можно назвать разумной?
— Конечно, абсолютно точно. Ранее он говорил, что ему не хватает россиян, а теперь он не хочет с нами соревноваться. Я его понимаю как человека, который бегает. У него есть, грубо говоря, 10 конкурентов, а зачем ещё пять-шесть? Лайтово получается всё выигрывать, почему нет? Кстати, я не знаю, всё ли он выигрывает, потому что не слежу за ним и международными соревнованиями сейчас, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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