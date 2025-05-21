Вяльбе заявила, что российские лыжи продолжают развиваться даже без международных турниров

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российские лыжные гонки спрогрессировали в отсутствие международных соревнований.

— Мы переживали, что российский спорт будет деградировать в условиях отстранения. Мы продолжаем развиваться?

— 100%. Все наши спортсмены, мировые лидеры, находятся в России из-за санкций. Подрастает молодёжь, которая с ними тренируется и соревнуется. Это способствует росту молодых. Очень рада, что в своё время попала в команду, где все, кроме меня и Татьяны Бондаревой, были олимпийскими чемпионками. Мы тренировались с лучшими и прогрессировали сами. В этом есть плюсы.

— В чём мы выросли с 2022 года? Внутренние соревнования стали лучше, интереснее?

— Мы и раньше их проводили на высоком уровне. Если не считать подъём в гору в финале Кубка России, всё уже проводилось. Сам Кубок России и чемпионат страны уже были, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».