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Вяльбе: бойкот — это плохо. Однако мне непонятно, что значит «приглашают на соревнования»

Вяльбе: бойкот — это плохо. Однако мне непонятно, что значит «приглашают на соревнования»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о проблеме получения нейтрального статуса российскими спортсменами.

— Есть определённая тенденция, что наших спортсменов начинают допускать, пусть и в нейтральном статусе. Как скоро ждём допуск в лыжах?
— В лыжах и биатлоне есть определенные проблемы по допуску. Сейчас больше допускают летние виды спорта, где в руководящих органах есть африканцы и азиаты. У нас мировыми лыжами руководит скандинавское и европейское лобби. Это не на руку России. Обидно, когда людей допускают по одному человеку на программу.

— Некоторые говорят, что стоит бойкотировать соревнование, если нейтральный статус дают не всем.
— Нет, я против бойкотов. Бойкот — это всегда плохо. Однако мне кажется, что такие допуски — издевательство над нашими спортсменами, унижение. В любом случае мне непонятно, что значит «приглашают на соревнования». Приглашать могут на день рождения или свадьбу. В случае с соревнованиями — если человек отобрался, он должен ехать, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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