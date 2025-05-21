Вяльбе: бойкот — это плохо. Однако мне непонятно, что значит «приглашают на соревнования»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о проблеме получения нейтрального статуса российскими спортсменами.

— Есть определённая тенденция, что наших спортсменов начинают допускать, пусть и в нейтральном статусе. Как скоро ждём допуск в лыжах?

— В лыжах и биатлоне есть определенные проблемы по допуску. Сейчас больше допускают летние виды спорта, где в руководящих органах есть африканцы и азиаты. У нас мировыми лыжами руководит скандинавское и европейское лобби. Это не на руку России. Обидно, когда людей допускают по одному человеку на программу.

— Некоторые говорят, что стоит бойкотировать соревнование, если нейтральный статус дают не всем.

— Нет, я против бойкотов. Бойкот — это всегда плохо. Однако мне кажется, что такие допуски — издевательство над нашими спортсменами, унижение. В любом случае мне непонятно, что значит «приглашают на соревнования». Приглашать могут на день рождения или свадьбу. В случае с соревнованиями — если человек отобрался, он должен ехать, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».