Губерниев — о Вяльбе: у наших лыжных гонок будет новый руководитель, а не вот этот ужас

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз высказался в адрес президента ФЛГР Елены Вяльбе.

«Неприлично считать чужие деньги, но раз такое дело… Вяльбе по зарплате Большунова в ЦСП наврала! Как всегда, впрочем… Ему платят больше 140 тыс. Саша прекрасен, а вруны и вруньи не должны руководить спортивными федерациями!

Хочу сказать Лене Вяльбе большое спасибо! Милая женщина каждый раз врёт, говорит неправду и сама себя уверенно отправляет на пенсию! Она увольняет сама себя, и весьма уверенно! Очевидно, у наших лыжных гонок будет новый руководитель! Достойный человек, а не вот этот ужас», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Вяльбе заявила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) получает 140 тысяч рублей в месяц, и только за счёт рекламы у него есть возможность заработать «нормальные деньги». Она отметила, что лыжники, в отличие от футболистов и хоккеистов, вынуждены «считать каждую копейку».