Вяльбе: у меня с Большуновым нет никаких недоразумений

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что её слова в адрес трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова были неверно интерпретированы.

«Я разве сказала, что он жалуется на свою судьбу? У меня с Большуновым нет никаких недоразумений. Но кто-то вырвал одну фразу из контекста и решил позвонить Саше. Если привести мою полную фразу, то тогда, наверное, всё будет ясно. Я говорила о том, что у меня спортсмены не могут бегать в ботинках российского производства, потому что они за рекламу получают деньги. А российский производитель эти деньги им платить не будет. Точно так же, как и за использование лыж отечественного производства. Он не получает, как футболисты, миллионы рублей. Саша получает 140 тысяч рублей. Я не говорю, что он жалуется на жизнь, однако это же немного разные вещи. Вот так всегда: журналисты вырвут одну фразу из контекста, а потом происходит какое-то недопонимание», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости».

Ранее Вяльбе заявила, что Большунов в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) получает 140 тысяч рублей в месяц и только за счёт рекламы у него есть возможность заработать «нормальные деньги». Она отметила, что лыжники, в отличие от футболистов и хоккеистов, вынуждены «считать каждую копейку».