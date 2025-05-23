Вяльбе рассказала о влиянии европейского лобби на процесс допуска российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что группа спортивных чиновников из числа европейских стран оказывает влияние на процесс допуска россиян в зимних видах спорта, в том числе в лыжных гонках.

«С летними федерациями нет смысла сравнивать, потому что в каждой из них есть много азиатских и африканских стран. В зимних всё гораздо сложнее, особенно в лыжах и в биатлоне, где скандинавское, европейское лобби. Один, может быть, очень хочет, но что он может сделать?» — приводит слова Вяльбе ТАСС.

На данный момент в нейтральном статусе допуск получили россияне в ски-альпинизме, коньковых видах спорта.