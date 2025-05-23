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Вяльбе рассказала о влиянии европейского лобби на процесс допуска российских лыжников

Вяльбе рассказала о влиянии европейского лобби на процесс допуска российских лыжников
Елена Вяльбе
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что группа спортивных чиновников из числа европейских стран оказывает влияние на процесс допуска россиян в зимних видах спорта, в том числе в лыжных гонках.

«С летними федерациями нет смысла сравнивать, потому что в каждой из них есть много азиатских и африканских стран. В зимних всё гораздо сложнее, особенно в лыжах и в биатлоне, где скандинавское, европейское лобби. Один, может быть, очень хочет, но что он может сделать?» — приводит слова Вяльбе ТАСС.

На данный момент в нейтральном статусе допуск получили россияне в ски-альпинизме, коньковых видах спорта.

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