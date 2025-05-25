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Спицов — о выборах главы ФЛГР: кто за Губерниева проголосует? Спортсмены поддержат Вяльбе

Спицов — о выборах главы ФЛГР: кто за Губерниева проголосует? Спортсмены поддержат Вяльбе
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Олимпийский чемпион — 2022 в эстафете лыжник Денис Спицов считает, что у комментатора Дмитрия Губерниева нет шансов стать главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

– Главная новость этой весны – Губерниев собрался баллотироваться и создать конкуренцию Вяльбе. Как ты на это смотришь? Это шутка или серьёзные намерения? Есть у него шансы?
– Шансов, наверное, нет. Всё равно решает президиум. Кто за него будет голосовать? Я – нет.

– То есть ты не видишь его на посту президента ФЛГР?
– Я – честно, нет.

– А если он много чего наобещает?
– Да что он наобещает? Для меня лично и для всей команды Елена Валерьевна сделала столько, сколько Губерниев даже пообещать не сможет.

– Получается, все лыжники – за Елену Валерьевну?
– Да, конечно! Ну, может, единицы, кто готов поддержать Губерниева. Но это не мы принимаем решение – всё решается на президиуме. Однако все спортсмены, я думаю, поддержат Елену Валерьевну.

Потому что она для нас – вторая мама. Она всегда на стороне спортсменов, независимо от того, какие аргументы приводят тренеры. Поэтому мы всегда за неё так же, как и она за нас.

– Но Дима же больше про то, чтобы лыжные гонки смотрело больше людей. Наверное, он делает упор на пиар?
– Да, Дима там про пиар, про узнаваемость и всё такое. А у нас в команде принято пиариться за счёт результатов. У нас нет такой медийности, мы не создаём каких-то шоу, но мы работаем на результат, чтобы нас узнавали благодаря достижениям, – сказал Спицов в подкасте «3X | Биатлон».

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