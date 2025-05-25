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Губерниев: уверенно выиграю выборы на пост главы ФЛГР — и лыжники мгновенно переобуются!

Губерниев: уверенно выиграю выборы на пост главы ФЛГР — и лыжники мгновенно переобуются!
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Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийского чемпиона 2022 года лыжника Дениса Спицова о его кандидатуре на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ранее Спицов заявил, что у Губерниева нет шансов на победу, а лыжники поддержат действующего президента ФЛГР Елену Вяльбе.

«Команда Камалы Харрис тоже так считала! Что из этого получилось — известно! Я уверенно выиграю выборы и все лыжники мгновенно переобуются! Мы-то с Денисом Спицовым знаем! На самом деле здесь ключевое — мы ничего не решаем! И президиум не решает, типичная правовая безграмотность спортсменов налицо...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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