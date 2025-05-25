Отец Большунова: не хотят обходить Сашу стороной. Некорректно говорить о его зарплате

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, призвал не обсуждать зарплату его сына в СМИ.

«Никак не хотят обходить Сашу стороной. Думаю, что некорректно говорить о его зарплате. Всегда почему-то приводят в пример Сашу, но есть же и другие спортсмены. Я понимаю, что у каждого человека своё мнение и каждый волен говорить, что он хочет. Но я лично стараюсь не лезть в чужие карманы.

Не надо этого делать. Я не приучен считать чужие деньги, сколько бы там кто ни получал и как человеку эти деньги достаются. Моя совесть не имеет столько наглости, чтобы делать это. Есть такая передача «Пусть говорят». Вот пусть там говорят о доходах, а мне это неинтересно», — приводит слова Большунова-старшего «ВсеПроСпорт.ру».