Панжинский: верю, что увижу Большунова на Олимпиаде. На него пойдут смотреть со всего мира

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте российский лыжник Александр Панжинский сказал, что верит в участие трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я бы очень хотел и верю, что ещё увижу Александра Большунова на Олимпиаде. Для мировых лыжных гонок это было бы, безусловно, очень правильное решение, потому что Большунов — человек, на которого пойдут смотреть болельщики со всего мира.

А ради дуэли Клебо и Большунова всегда включают телевизор даже те, кто не любит лыжные гонки. Это как главный бой вечера в единоборствах. Он притягивает и спонсоров, и деньги в наш вид спорта, и всё больше детей хотят заниматься лыжами, ведь без пополнения новых резервов мы не сможем двигаться вперёд», — приводит слова Панжинского «РИА Новости Спорт».