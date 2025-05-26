Ийво Нисканен перенёс операцию после падения на тренировке
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен перенёс операцию на сломанном пальце. Об этом он сообщил на личной странице в соцсетях.
На прошлой неделе Нисканен упал во время одной из тренировок на лыжероллерах и сломал большой палец. Его сразу же доставили в медицинский центр и прооперировали.
«Процесс выздоровления уже идёт полным ходом», — написал Нисканен.
Ийво Нисканен выигрывал золотые медали на трёх Олимпийских играх в разных дисциплинах — в командном спринте (2014), в лыжных гонках на 50 км (2018) и 15 км классическим стилем (2022). Финн пропустил чемпионат мира — 2025 из-за болезни.
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