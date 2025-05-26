Терезе Йохауг приняла решение не выступать на Олимпийских играх — 2026

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг сообщила, что не будет выступать в сезоне-2025/2026 и не продолжит карьеру ради Олимпийских игр — 2026 в Италии. Об этом она написала на личной странице в социальных сетях.

«Я решила не участвовать в Олимпиаде. Возвращение в команду этой зимой стало для меня настоящим приключением, но, несмотря на то что по-прежнему люблю кататься на лыжах, я чувствую острую потребность проводить больше времени с семьёй.

Я с нетерпением жду возможности поболеть за команду со стороны и хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддержал меня в моём возвращении. Особая благодарность моему мужу. Без тебя это было бы невозможно», — написала Йохауг.

Терезе Йохауг завершала карьеру в 2022 году, однако через два года вернулась в спорт ради домашнего чемпионата мира — 2025, который проходил в Тронхейме. Она не сумела выиграть золотых медалей.