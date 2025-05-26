Жена Большунова показала, как дочка встретила Александра после его сборов в Турции

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, опубликовала в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как их дочь Ева встречает папу, вернувшегося домой с тренировочного сбора в Турции. Большунов привёз дочери и жене цветы, на которые Ева обратила внимание в первую очередь.

Предсезонный сбор группы Юрия Бородавко – многолетнего наставника Большунова и старшего тренера сборной России – прошёл в Кемере с 10 по 25 мая.

Александр и Анна (бывшая лыжница сборной России) сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а впервые стали родителями в августе 2022 года. У супругов родилась дочка, которую назвали Евой. Ева активно поддерживает папу на российских соревнованиях.