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Ишмуратова заявила о поддержке Вяльбе перед выборами главы ФЛГР

Ишмуратова заявила о поддержке Вяльбе перед выборами главы ФЛГР
Елена Вяльбе
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поддержала Елену Вяльбе перед выборами главы ФЛГР.

Ранее стало известно, что свою кандидатуру на эту должность намерен предложить спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Однозначно я на стороне Елены Валерьевны, потому что она действительно великая женщина, великая спортсменка. При её руководстве федерация заработала по-новому, потому что до её прихода был видимый спад. Её заслуга в том, что она подняла федерацию с колен, в том, что у нас появились трёхкратные олимпийские чемпионы в виде Александра Большунова, это всё её работа и работа команды. Поэтому умалять достоинства как трёхкратной олимпийской чемпионки, как замечательного президента федерации я не могу.

Считаю, каждый должен работать в своём направлении: Дмитрий Губерниев — комментировать, ведь он считается лучшим спортивным комментатором в нашей стране, а Елена Валерьевна пусть командует федерацией», — приводит слова Ишмуратовой «РИА Новости Спорт».

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