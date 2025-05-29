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Супруга Большунова показала тренировку мужа на тредбане

Супруга Большунова показала тренировку мужа на тредбане
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Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, опубликовала в социальных сетях видео, на котором показала подписчикам, как её звёздный муж готовится к новому сезону.

На выложенном видеоролике Александр тренируется на тредбане.

Александр и Анна (бывшая лыжница сборной России) сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а впервые стали родителями в августе 2022 года. У супругов родилась дочка, которую назвали Евой. Семья Александра регулярно посещает и поддерживает его на российских соревнованиях.

Напомним, российские лыжники, как и большинство других спортсменов, не принимают участия в международных стартах из-за отстранения уже четвёртый год.

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