Наталья Терентьева перенесла операцию. Спортсменке вкрутили два винта в кость

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира за сезон-2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) перенесла операцию. Спортсменка опубликовала рентген-снимок на своей странице в социальных сетях. На кадре видны два винта, вкрученных в кость.

Фото: страница непряевой в социальных сетях

«Наконец-то разобралась со старыми травмами, теперь мне ничего не помешает», — написала Непряева на своей странице в социальных сетях.

«Они теперь со мной навсегда!» — добавила Терентьева про винты.

Наталья стала пятой в общем зачёте Кубка России по итогам сезона-2024/2025, выиграла соревнования её младшая сестра Дарья. На чемпионате страны Терентьева завоевала четыре золотые медали, победив в скиатлоне, в личном и командном спринте и в составе сборной Татарстана в эстафете.