Российский ски-альпинист Никита Филиппов выполнил квалификацию на Олимпийские игры — 2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов квалифицировался на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«В течение всего зимнего сезона мы ездили зарабатывать очки для олимпийской квалификации. Остаётся ещё один этап Кубка мира (будет проходить в начале декабря в США), который идёт в зачёт, но я по очкам уже в любом случае прохожу.

В систему отбора лучше не вникать, она не очень простая, сам разобрался только ближе к концу сезона. Просто знал, что нужно быть не в нижней части протокола.

Всего на Олимпийские игры — 2026 поедут 18 мужчин и 18 женщин со всего мира. В отборе принимали участие 106 женщин и 164 мужчины. И все эти люди вообще не туристы. Даже немного не верится, что уже в феврале будут Олимпийские игры. Мотивация бешеная», — написал Филиппов.