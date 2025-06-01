Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Российский ски-альпинист Никита Филиппов выполнил квалификацию на Олимпийские игры — 2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов выполнил квалификацию на Олимпийские игры — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов квалифицировался на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«В течение всего зимнего сезона мы ездили зарабатывать очки для олимпийской квалификации. Остаётся ещё один этап Кубка мира (будет проходить в начале декабря в США), который идёт в зачёт, но я по очкам уже в любом случае прохожу.

В систему отбора лучше не вникать, она не очень простая, сам разобрался только ближе к концу сезона. Просто знал, что нужно быть не в нижней части протокола.

Всего на Олимпийские игры — 2026 поедут 18 мужчин и 18 женщин со всего мира. В отборе принимали участие 106 женщин и 164 мужчины. И все эти люди вообще не туристы. Даже немного не верится, что уже в феврале будут Олимпийские игры. Мотивация бешеная», — написал Филиппов.

Материалы по теме
Фото
Наталья Терентьева перенесла операцию. Спортсменке вкрутили два винта в кость
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android